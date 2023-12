Acidente na madrugada: S10 destrói patrimônio público em Alegrete

Segundo informações obtidas, um motorista de 22 anos perdeu o controle de seu veículo, uma S10, desencadeando uma sequência de eventos que resultaram em danos materiais.

O condutor subiu a calçada e o canteiro central da avenida, colidindo contra um banco, cuja parte foi arrancada com o impacto. Em seguida, o veículo chocou-se contra o muro do Instituto Oswaldo Aranha – ECM. A Brigada Militar foi acionada e atendeu à ocorrência.

A vítima, que se recusou a realizar o teste do etilômetro, foi encaminhada à UPA pelo Samu, onde permaneceu em observação durante a noite. Nesta manhã, estavam programadas a realização de avaliações médicas adicionais para verificar seu estado de saúde.

As circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo ainda não foram esclarecidas, assim como, não foram fornecidos detalhes sobre possíveis ferimentos ou a gravidade do estado de saúde do motorista.

O acidente resultou em danos ao patrimônio público, com o banco arrancado e parte do muro do Instituto Oswaldo Aranha afetado. A Prefeitura e os responsáveis pela Instituição deverão realizar registro na Delegacia de Polícia.