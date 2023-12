Juiz Echevarria determina prisão de advogado em audiência

Segundo informações apuradas pelo PAT, o profissional liberal que é um advogado, foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, à Delegacia de Polícia (DP) pela Brigada Militar, sendo, em seguida, encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.

Esta é a segunda prisão em 24 horas que segue o mesmo modus operandi, no qual o Juiz Criminal Rafael Borba Echevarria determina o cumprimento do mandado de prisão diante da apresentação do acusado em audiência no Fórum.

O advogado, cujo nome não foi divulgado, está sendo acusado em relação a ocorrências envolvendo a Lei Maria da Penha. Detalhes específicos sobre os fatos permanecem sob sigilo, de acordo com as informações disponíveis até o momento. O advogado, neste caso, estava como réu.

O Juiz Echevarria tem mantido uma postura incisiva em casos semelhantes, destacando a importância do cumprimento da lei e do papel do Judiciário na manutenção da ordem.