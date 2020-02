Acidente na Maurício Cardoso envolve três veículos

No início da noite desta sexta-feira (7), um acidente no cruzamento da Maurício Cardoso com Brigadeiro de Olivério envolveu três veículos.

De acordo com a Guarda Municipal, o condutor da S10 trafegava na rua Brigadeiro de Olivério sentido Avenida Eurípedes Brasil Milano. Ele avançou a preferencial e não houve tempo da condutora do Gol, que estava na Maurício Cardoso, evitar o acidente. Com o forte impacto, os carros se desgovernaram e atingiram um Chery que estava parado no sentido contrário na rua Brigadeiro de Olivério.

Todos os veículos tiveram avarias consideráveis. A Guarda Municipal foi a primeira chegar no local. Os condutores foram convidados a realizarem o teste do etilômetro.

A Brigada Militar assumiu a ocorrência em razão de uma lesão leve em um dos passageiros.

Até o momento da postagem, desta matéria, não havia informações sobre o resultado do teste do etilômetro ou se teria ocorrido alguma recusa.