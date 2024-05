Médicos de todo país se inscreveram como voluntários para auxiliar a população do RS

Share on Email

Médicos de todo o país se inscreveram para atuar como voluntários no atendimento das vítimas do Rio Grande do Sul. São 2804 profissionais e os dados foram divulgados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) na sexta-feira (17). O número não contempla os voluntários que vieram para o RS por conta própria ou por meio de outras entidades médicas.

O presidente do CFM, João Hiran Gallo, explica que os dados dos médicos coletados pelo CFM serão disponibilizados aos ministérios da Saúde e da Defesa para que, em caso de interesse, possam entrar em contato com esses profissionais.

“Vamos entregar todos os dados para o governo, para que possam acionar esses médicos para o atendimento humanitário da população gaúcha. Vamos enviar a mesma lista também para o governador Eduardo Leite, para que ele tome conhecimento”, ressalta.

Segundo o levantamento do CFM, 59% dos voluntários inscritos têm experiência em calamidade pública. Além disso, a maioria dos profissionais tem de 26 a 35 anos. Há médicos habilitados para os atendimentos básico, especializado, em UTI e medicina legal, entre outros.

Dos 2.804 voluntários, 1.345 moram no Sudeste (São Paulo concentra o maior número de médicos cadastrados: 738).

Com informações do CFM