Brique retornou à praça no sábado

No sábado, 18 de maio, foi realizada mais uma edição do “Brique na Praça” na Praça Getúlio Vargas, localizada no centro de Alegrete. O evento ocorreu em um dia marcado por temperaturas baixas, mas isso não impediu a participação de expositores e visitantes.

Entre os itens comercializados, destacaram-se as confecções e os alimentos. A movimentação no evento foi relativamente moderada, refletindo talvez as condições climáticas adversas. No entanto, todos os presentes demonstraram apreço pelo esforço dos expositores e pelo evento em si, aproveitando a oportunidade para conhecer os produtos locais e interagir com a comunidade.

O “Brique na Praça” é visto como uma iniciativa importante para a economia local, proporcionando uma plataforma para pequenos empreendedores exporem e comercializarem seus produtos.