Amigo do Bem beneficia famílias carentes de Alegrete com doações de cestas básicas

Uma campanha entre amigos alcançou resultados surpreendentes em Alegrete.

Foram dias e noites mal dormida, mas eles conseguiram arrecadar mais de 500kg de alimentos. Capitaneada por Daimerson Neves, Caroline Neves e um grupo de amigos, juntos eles conseguiram arrecadar meia tonelada de alimentos, que foram transformados em cestas básicas.

O empenho da turma foi fundamental para o êxito da campanha. No final foram formadas 66 cestas básicas. De acordo com Neves, a ajuda de algumas empresas foi importante para conclusão da atividade. Com colaboração da Az gráfica, Sacolão do Beto , Sacolão do Gabi, JNSN serviços e Oficina Valdecar, foram algumas das empresas que somaram na campanha.

“Estamos contentes com o empenho dos voluntários para ajudar os que mais precisam. Mesmo em um ano de dificuldade para todos, a solidariedade faz com que o pouco se torne muito”, avaliou Daimerson.

O objetivo do Amigo do Bem era o de ajudar os que mais precisam aqui em Alegrete. A entrega foi em quatro regiões da cidade.

Com a hastag #eusouamigodobem, eles marcaram um gol de placa. Dotados do espírito de solidariedade, a turma fez a entrega das cestas básicas, levando esperança para às famílias agraciadas com uma cesta básica.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução