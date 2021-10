Acordar às 5h da manhã faz bem?

Robin Sharma afirma, em seu livro “Clube das 5 da manhã”, que é o melhor horário para criar uma rotina, pois não há interrupções advindas da tecnologia ou do ambiente. Mas acordar cedo pode fazer mal a saúde de algumas pessoas, pois para acordar cedo se deve dormir cedo também, para evitar o desgaste físico e mental. Regra que não é seguida por todos.

O ex-nadador Joel Moraes, tem uma rotina rígida que começa às 5, segundo ele, acordar nesse horário ajuda a manter o foco e a motivação. Sempre existiram pessoas que acordavam às cinco da manhã e tornaram-se bem sucedidas tanto na área profissional quanto na área pessoal. Porém, não é simples acordar cedo, há várias regras e fatores biológicos que devem ser levados em conta antes de colocar o relógio para despertar.

De acordo com especialistas, o ser humano deve dormir no mínimo 7h30 por noite, dando chance do corpo se recuperar da rotina do dia a dia. Mas por que exatamente às 5h? Profissionais qualificados explicam que às 4h da manhã é muito cedo, o tempo de descanso é insuficiente, e 6h conta com uma hora desperdiçada, pelo fato de que já tem muita gente de pé e o dia já amanheceu por completo, atrapalhando o foco.

Um estudo, feito com 367 alunos, em uma universidade da Alemanha constatou que os alunos matutinos (que acordam cedo) são mais produtivos, têm notas mais altas e conseguem mais oportunidades no campo profissional. De acordo com o pesquisador, as pessoas matutinas têm vantagens quando se trata de sucesso.

“Saber o motivo para levantar nesse horário é fundamental.”, destaca Sigmar Malvezzi, professor de psicologia do trabalho no Instituto de Psicologia da USP.

Confira abaixo 5 motivos para você levantar da cama cedinho:

DISPOSIÇÃO

Estudos comprovaram que o cérebro funciona melhor pela manhã, contribuindo para a disposição e, consequentemente, para resolver problemas, trabalhar e estudar.

BOM HUMOR

Todo mundo conhece alguém que quando acorda cedo fica estressado ou, popularmente dizendo, amargo. Quando se acorda cedo, automaticamente dormimos cedo, e devido ao sono regular o humor melhora.

PROGRAMAÇÃO

Acordar cedo proporciona um tempo extra para rever a sua rotina e compromissos, ajudando na organização durante o dia. Enquanto as pessoas saem atrasadas e não param para pensar nos afazeres do dia, você, que acordou cedo, já programou tudo.

CUIDAR DO CORPO E DA MENTE

Esse tempo livre pode ser usado para fazer exercícios físicos ou mentais, como a meditação, por exemplo. O silêncio que esse horário proporciona contribui para o foco e concentração durante a execução das atividades, ajudando na busca pelo corpo e/ou mente saudáveis.

CAFÉ DA MANHÃ

Você terá tempo para tomar um bom café da manhã, com calma e sem interrupções. E sabe-se que o café da manhã é a refeição mais importante do dia.

Geovanna Valério Lipa