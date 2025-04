Acusado de matar ex-companheira e militar, médico enfrenta júri popular em São Gabriel

O salão do júri ficou praticamente lotado para acompanhar o julgamento, que, até o fechamento desta matéria, consistia na fase de depoimentos e seguia noite adentro.

A primeira parte da sessão foi dedicada à seleção dos jurados. Em seguida, iniciaram-se os depoimentos, começando pelo policial civil que atendeu à ocorrência, além de familiares das vítimas e do acusado. A pedido das testemunhas, Wilson Roos Junior não acompanhou os depoimentos no salão do júri, embora estivesse presente no prédio do Foro.

Na plateia, familiares e amigos de Thiélle usavam camisetas com sua foto e a palavra “Justiça”. A previsão era de que os depoimentos se estendessem até a noite. Para esta quinta-feira (9), está prevista a apresentação das teses de acusação e defesa, seguidas de réplica e tréplica. Após essa etapa, o conselho de sentença se reunirá para deliberar e decidir o destino do réu, sem horário definido.

O júri é presidido pela juíza de Direito Liz Gratchen. A acusação está a cargo dos promotores de Justiça Leonardo Giardin de Souza e Graziela Vieira Lorenzoni. A defesa do acusado é composta pelos advogados Ezequiel Vetoretti, Eduardo Vetoretti, Rodrigo Grecellé Vares e Arthur Martins Nascimento.

O crime ocorreu em 16 de maio de 2023, quando o médico assassinou a tiros Thiélle e Rodrigo após uma discussão. O militar morreu no local, e Thiélle chegou a ser socorrida, mas faleceu durante a madrugada. Ela deixou duas filhas gêmeas.

