Delegada Daniela Borba fala sobre segurança e escolhas profissionais para jovens alegretenses

Na mesa de autoridades, estavam o presidente da Câmara de Vereadores, Cléo Trindade; seu colega e proponente da semana, vereador Vagner Fan; o presidente da ULFRO, Mário Augusto Teixeira; e a delegada regional Daniela Borba, que foi a palestrante do primeiro período.

A delegada iniciou sua explanação falando sobre segurança pública e a importância do tema para os jovens presentes no plenário — alunos do ensino médio do Colégio Raymundo Carvalho e do Instituto Oswaldo Aranha, que puderam acompanhar de perto os desdobramentos da segurança pública em Alegrete.

Em seguida, a palestrante destacou os direitos garantidos pelo ECA — Estatuto da Criança e do Adolescente —, apresentando as medidas de proteção e as responsabilidades atribuídas aos adolescentes em casos de infrações cometidas na sociedade.

Além disso, a delegada abordou questões relacionadas ao mundo virtual, ressaltando que existem crimes e práticas ilegais nas redes sociais. Ela enfatizou que o bullying, por exemplo, é considerado crime em diversas esferas legais. Outro ponto de destaque foram as práticas racistas, cada vez mais presentes nos debates da atualidade. A violência doméstica e outros temas também foram abordados com os estudantes.

Após a palestra, foi concedido um intervalo para que os alunos e os palestrantes pudessem participar de um café promovido pela Câmara de Vereadores. Na sequência, o vereador Vagner Fan finalizou a manhã com uma interação junto aos estudantes, explicando aspectos do sistema prisional e suas estruturas.

Foram abordados temas como o número de presos, o tratamento entre os detentos e até mesmo as gírias utilizadas no ambiente prisional, com base na experiência do vereador, que também atua como agente penitenciário. As atividades prosseguem no período da tarde, com novas temáticas relacionadas à segurança pública em diferentes esferas da sociedade.

Para encerrar sua participação, a delegada falou sobre escolhas profissionais, destacando as diversas profissões, as áreas de atuação e a importância das decisões que cada estudante precisará tomar em relação ao futuro. No encerramento, as autoridades agradeceram a presença de todos os alunos no plenário e enfatizaram que as informações compartilhadas ao longo da manhã são de grande relevância para a vida dos jovens.