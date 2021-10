Adimorvan, um grande líder comunitário morreu na segunda-feira

A consternação pela morte do também, funcionário público foi muito grande. Nos últimos anos, o altruísta trabalho no Estádio Farroupilha, antes, era zelador. Adimorvan somente parou de ir ao Estádio quando precisou iniciar um tratamento de saúde, mesmo assim, sempre esteve preocupado com outras pessoas e era muito solícito.

Os vizinhos, os descrevem como uma pessoa com um coração gigante que esteve sempre trabalhando não só em prol da comunidade do bairro Boa Vista, como de outras regiões da cidade.

O alegretense era muito conhecido pelo seu jeito abnegado. Uma demonstração de caráter e de empatia, foi registrada pelo Alegrete Tudo há quase um ano. Adimorvan Romeiro Soares foi à agência do Banrisul no dia 8 de outubro de 2020,por volta das 8h , na Praça Getúlio Vargas. Naquele dia, ele realizou o saque que iria precisar e verificou que havia em outro caixa um valor que estava dobrado, mas a primeira nota era de 100 reais.

Como não havia outras pessoas nos caixas eletrônicos, além dele e da esposa Irma Andréia, o idoso decidiu que iria pegar o valor e posteriormente retornaria ao banco para devolução ao gerente da Agência.

E assim aconteceu, depois de realizar os exames e retornar na consulta, o funcionário público voltou ao banco na primeira hora da tarde e fez a devolução do valor ao gerente. Ao ser questionado sobre a quantia, Adimorvan, à época, citou que nem ao menos contou, pois o dinheiro estava dobrado em cima do caixa, ele pegou do jeito que estava e entregou da mesma forma ao gerente.

“Sempre tive esse princípio de que o que não é meu, jamais irei ficar. Essa não foi a primeira devolução que fiz. Neste ano, no Efipan, encontrei uma carteira e devolvi” – lembrou quando falou com a reportagem.

Naquele período, ele já realizava tratamento de saúde, mesmo assim, sua integridade foi superior a todas as necessidades financeiras que poderia estar passando.

Não foi apenas este gesto que ressalta todo o ser humano que ele representou para todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo, mas por todas as demais ações à frente do movimento comunitário que a vida toda foi engajado.

As últimas homenagens a Adimorvan ocorreram ontem através da Funerária Angelus. Nas redes sociais, foram publicadas inúmeras mensagens. A associação do bairro, fez uma postagem destacando que o bairro está em luto pela perda do morador, além de um agradecimento por todas as ações realizadas.

