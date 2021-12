O sotaque gaúcho levou animação ao palco do Natal Iluminado

Na noite deste domingo (19), encerra a programação do Natal Iluminado em Alegrete.

O evento a apartir das 20h terá a participação da escola de danças Ballerina e seu “Dançar é Viver” e “O Lago dos Cisnes”. A escola de dança da comunidade fará sua tradicional apresentação de fim de ano aberta ao grande público. A Ballerina é uma das joias da cultura e da arte em Alegrete, com espetáculos que emocionam e encantam. Um espetáculo lindo que coroará a série de atrações que a Prefeitura e a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer estão oferecendo ao Alegrete. Tambem irá acontecer as Feiras Natalinas das 18h às 22h, na Avenida Freitas Valle, ao lado do Centro Cultural. As Feiras Natalinas, integram-se ao movimento e colorido das programações que simultaneamente estarão acontecendo no palco.

A programação que iniciou no dia 11 e teve a participação de vários grupos e artistas da Terra, além de outros. Contou com um grande espetáculo na noite de sábado com o show de César Oliveira & Rogério Melo. São dois dos principais nomes da música regional gaúcha. Amigos há mais de 25 anos, criados juntos na cidade de São Gabriel, César Oliveira & Rogério Melo atuam como dueto desde 2001. Juntos, gravaram treze CDs e três DVDs. São uns dos artistas mais reconhecidos no cenário cultural do sul do país, tendo recebido, cada um dos intérpretes, diversas premiações em festivais de música nativista. Eles levantaram o público que encantou-se com a apresentação dos músicos. A calçado do Largo se tornou pequena para a grande aceitação do público.

Já na última sexta-feira(17), a pianista Eudóxia de Barros proporcionou uma noite inesquecível no Largo do Centro Cultural. Eudóxia já se apresentou em vários países da Europa e das Américas, além disso, acumulou prêmios do Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e da Funarte, do Ministério da Cultura. O recital no Largo do Centro Cultural, de uma das mais prestigiadas e notáveis pianistas do Brasil, abrilhantou ainda mais a programação do Natal Iluminado 2021.