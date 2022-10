Adolescente de 16 anos é morto a facadas em Rosário do Sul; suspeito foi preso pela BM

Um adolescente de 16 anos, identificado como Anderson da Silva Leonardo, foi assassinado em Rosário do Sul, no início da manhã deste domingo, 30, no bairro Aliança. O suspeito, um homem de 24 anos, foi preso pela Brigada Militar, nas imediações do local do crime.

Conforme os policiais, por volta de 6h, uma guarnição foi acionada devido a denúncia de uma briga. No endereço, foi constatado que a vítima teria sido atingida por facadas quando já estava algumas quadras da praça central, no bairro Aliança.

O Samu foi acionado e o encaminhou para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HCNSA), porém, o adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com informações Gazeta de Rosário do Sul