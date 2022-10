Veja como foi a votação nesta manhã de domingo em Alegrete

Durante a manhã deste domingo(30), o movimento no Cartório Eleitoral de Alegrete foi tranquilo, assim como, em relação a ocorrências policiais.

As primeiras horas de votação foram sem incidentes e algumas denúncias realizadas à Brigada Militar não foram confirmadas.

Em todos os locais de votação, o eleitor está exercendo a sua cidadania com um tempo bem inferior ao que ocorreu no primeiro turno, isso se deve em razão do número de representantes escolhidos, nesta etapa, a votação que ocorre até as 17h, é para presidente e governador. Em muitas seções não há filas.

Orientação

Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu proibir o eleitor de levar o telefone celular para a cabine de votação. Na verdade, o uso sempre foi proibido, porém, era permitido ficar com o aparelho na bolsa ou no bolso. Agora, a orientação foi reforçada e será necessário entregar o telefone antes de acessar a urna. No local, há um espaço dedicado para que o eleitor deixe o aparelho enquanto realiza o acesso à urna. Além disso, foi unânime a decisão de vetar o porte de armas nas 48 horas que antecedem a eleição e nas 24 horas após o pleito, no perímetro de 100 metros dos locais de votação.