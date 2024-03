Adolescente desaparecida retorna para casa após divulgação de caso

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A menor foi vista pela última vez quando saiu de sua residência no bairro Boa Vista, por volta das 17h30, com destino ao cinema. Sua ausência desde então gerou grande preocupação em sua família, que lançou um apelo à comunidade por informações que pudessem ajudar a localizá-la.

Instalada CPI dos camarotes na Câmara de Vereadores em Alegrete

O retorno de Cauany ocorreu após a veiculação do caso no Alegrete Tudo, conforme relatado por seu tio. Francisco expressou sua gratidão a todos que ajudaram na busca e tranquilizou a todos informando que a adolescente está bem.

No dia do desaparecimento, a família relatou que Cauany deveria ter retornado para casa às 20h. A ausência de qualquer contato ou retorno por parte dela, somada à falta de comunicação, aumentou ainda mais a preocupação dos familiares.

Agora, com o retorno seguro de Cauany, a família agradece o apoio recebido. As circunstâncias exatas do desaparecimento não foram divulgadas.