Estudantes do IFFar buscam apoio da CIDBES para redução da tarifa de transporte em Alegrete

Uma representação de alunos do Instituto Federal Farroupilha, de cursos noturno, estavam na Câmara de Vereadores, na manhã deste dia 19. Vereadores integrantes da CIDBES ouviram os estudantes que há mais de um mês, neste ano letivo, estão na luta pela baixa da tarifa do transporte escolar em linha que vai para o Passo Novo e passa pelo IFFar.

Os vereadores Anilton Oliveira, Itamar Rodriguez, Fátima Marchezan, Moisés Fontoura e Enio Bastos participaram da reunião com estudantes. Victor Lobis estudante de Letras da Unipampa e da União Estadual de Estudantes se engajou na luta que, segundo ele, já se arrasta por três anos.

Temos que ajudar os estudantes a se manterem em sala de aula, porque cerca de 45% dos alunos do IFFar estão em vulnerabilidade e não têm como arcar com o atual custo da tarifa de 7,25. Ele diz que agora lutam por um preço menor em que os estudantes paguem, de preferência, adiantado pelos 22 dias de aula ao mês, para garantir que vão usar o transporte.

Iasmim de Jesus Cavalheiro, acadêmica do 5º semestre do curso de Biologia do IFFar, diz que está frustrada porque veio de Santiago para estudar e agora está sentindo o peso da tarifa, assim como muitos estudantes. “Viemos com o sonho de fazer uma faculdade, de ter uma profissão, e queremos que haja uma solução. O ensino, tanto no nível médio como nos cursos superiores, no IFFar é muito bom, e a cidade tem que valorizar isso”, atesta.

Acadêmica Iasmim de Jesus Cavalheiro

O vereador Itamar Rodriguez, presidente da CIDBES diz que vão tentar audiência com o Ministério Público, porque não e possível deixar estudantes sem condições de ir às aulas numa Instituição de alto nível de qualidade como o IFFar de Alegrete. Nesta terça-feira(19), devido a falta de transporte ontem(18), à noite, pois os motoristas teriam solicitado afastamento da Empresa Fronteira D’Oeste, a Instituição optou por suspender às aulas até que tivesse uma definição. Hoje, apenas um ônibus fez a linha para Passo Novo.