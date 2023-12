Adolescente sofre lesões em acidente envolvendo Siena e bicicleta motorizada

De acordo com informações, o fato aconteceu na rua Constantino da Costa Leite e envolveu um veículo Siena e um menor de 14 anos, que estava em uma bicicleta motorizada.

Segundo os policiais militares, o motorista do Siena transitava pela via quando o adolescente, que seguia no sentido oposto, na contramão da via, colidiu com o veículo. O impacto resultou em lesões no joelho do menor, sendo necessária a intervenção da equipe de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O adolescente foi encaminhado à Santa Casa.

O condutor do veículo Siena prestou toda a assistência ao adolescente após o ocorrido. A Brigada Militar atendeu a ocorrência, e o registro do acidente foi formalizado na Delegacia de Polícia (DP).