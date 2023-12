Kombi é destruída em incêndio na Zona Leste

De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo estava trafegando pela via quando percebeu a presença de fumaça emanando do motor.

Músico virou “dono de casa” na pandemia e diz que foi a melhor escolha que fez na vida

Rapidamente, a situação se agravou, resultando na completa destruição da Kombi. Apesar dos esforços dos bombeiros, as chamas consumiram totalmente o veículo em poucos minutos.

Não há detalhes sobre as circunstâncias exatas que levaram ao incêndio.