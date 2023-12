Mundo Animal inaugura unidade em Alegrete com atração para toda família

Um lugar para comer bem a preços acessíveis e com entretenimento para toda a família. Essa é a proposta da Mundo Animal, lanchonete temática que oferece uma experiência lúdica ao unir decoração, sonoplastia e cardápio inspirado na selva. No dia 11 de dezembro, a franquia dá sequência ao seu plano de expansão e inaugura nova unidade em Alegrete, no Rio Grande do Sul.

Contando com esta inauguração, agora são 80 unidades espalhadas por 16 estados brasileiros.

UNIDADE ALEGRETE

Com média de 208 lugares em um espaço de aproximadamente 600m², a Mundo Animal de Alegretepromete ser a atração para que pais e filhos vivenciem uma aventura única. “Decidimos investir na Mundo Animal pela paixão que temos em proporcionar experiências para as famílias. AMundo Animal oferece uma proposta única, trazendo um toque de diversão e magia para as famílias. Queremos criar um espaço referência em Alegrete, onde as famílias e amantes da gastronomia possam se reunir para desfrutar de momentos especiais. Queremos ser reconhecidos como um local que vai além de uma simples refeição, sendo um destino onde as pessoas possam criar memórias inesquecíveis e vivenciar uma ótima experiência de entretenimento”, afirmam os sócios Paulo Anderson Marinho e Katielle Paim Pilecco.

Todas as unidades da Mundo Animal também contam com Espaço Kids totalmente gratuito e com monitores, além de uma lojinha de produtos personalizados, como almofadas, copos, camisetas e pelúcias. Na unidade de Alegrete, as crianças poderão se divertir no Espaço Kids com aproximadamente 63m².

:: LEONEL, O ASTRO DA NOITE

Com cardápio que oferece um mix de opções, como torres de batata, lanches diversos e tábuas de petiscos, a Mundo Animal vai muito além de uma “saída para comer”. Visitar a lanchonete temática é vivenciar uma verdadeira experiência que estimula, fortalece e valoriza os vínculos familiares.

A decoração do espaço é uma atração à parte! Os móveis são feitos de maneira artesanal, revestidos com estampas de animais e estruturas de madeira, há folhagem em toda decoração, esculturas e pelúcias de animais expostas em pontos estratégicos, telões com trilhas sonoras inspiradas em músicas africanas e banheiros com som ambiente de selva. Com tanta atenção aos detalhes, o espaço transforma o passeio em um momento lúdico para adultos e crianças.

O ponto alto da noite fica por conta da chegada do Leonel, leão mascote da marca, faz uma entrada triunfal quando as luzes se apagam e, junto com os colaboradores da unidade, apresenta um show contagiante. Após a apresentação, Leonel passa de mesa em mesa para tirar fotos com os clientes e registrar um momento único e especial.O primeiro show acontece, geralmente, cerca de 2h após a abertura da unidade e o intervalo entre os shows é de 2h a 2h30.

:: CARDÁPIO SABOROSO E ACESSÍVEL

Pais e filhos podem saborear bons pratos por um preço bastante atrativo, como as torres de batata, que oferecem uma mistura de batatas fritas, carnes, recheios e molhos variados; diversos tipos de tábuas para compartilhar, onde se pode escolher a composição com as carnes, molhos e acompanhamentos que preferir; diferentes opções de pratos kids para satisfazer a fome dos pequenos; além de drinks e sobremesaspara todos os gostos.

Há também o combo “Alegria da Selva”, uma opção exclusiva para as crianças que inclui um xis burguer, fritas e, nessa nova edição, os brinquedos colecionáveis que acompanham o combo serão os personagens da Turminha de Heróis do Leonel.

Vale ressaltar que nenhuma unidade da Mundo Animal cobra os 10% da taxa de serviço.

:: CLIENTES VIPS

Sempre a fim de surpreender o cliente, a Mundo Animal oferecerá um Cartão Vip Animal para as primeiras 100 pessoas no dia da inauguração de Alegrete (11/12). O cartão dá direito a 4 cortesias de pratos e bebidas a serem utilizadas nas próximas visitas à unidade.

Nominal e intransferível, o Cartão Vip Animal possui validade de 2 meses e será entregue somente para maiores de 18 anos no dia da inauguração. Nas visitas subsequentes à inauguração, somente poderá ser utilizado um cartão por mesa e só será permitido usufruir de uma cortesia por vez. As cortesias não são cumulativas com outras campanhas.

:: MAIS EMPREGOS NA REGIÃO

Além da atração gastronômica, a chegada da Mundo Animal de Alegrete está movimentando o mercado de trabalho da região ao abrir 25 vagas para áreas como recepcionista, garçom, operador de caixa, auxiliar de cozinha e limpeza entre outros.

Para as vagas disponíveis, os interessados deverão enviar o CV para o e-mail [email protected].

SERVIÇO:

Mundo Animal – Alegrete

Endereço: Rua dos Andradas, 750 – Centro

Horário de Funcionamento: Diariamente, das 18h à 0h

SOBRE A MUNDO ANIMAL

Criada para oferecer uma experiência diferenciada ao público, a primeira unidade da Mundo Animal foi inaugurada em 2011, pelo empresário Ari Andrade da Silva, em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Com uma proposta temática e ambiente familiar, a marca ganhou sucesso rapidamente e em pouco tempo teve sua estrutura ampliada, além de novas unidades em diferentes regiões do país. Em 2018, foi criada a holding M&A Franchising que passou a franquear a marca, que já conta com 80 unidades. Foi neste período que a Mundo Animal deu início a um projeto de reformulação, trazendo uma proposta de gastronomia aliada a experiência e um padrão de qualidade a todas as lanchonetes. Além disso, este ano, a rede foi reconhecida com o Selo de Excelência em Franchising na categoria pleno, concedido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).