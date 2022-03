Adolescente, vítima de sequestro e cárcere privado, é encontrado nu em Alegrete

No início da noite de sábado(19), dois indivíduos foram presos acusados de sequestro, cárcere privado e uso de violência que dificulta a defesa da vítima.

A ocorrência iniciou na Estrada da Jararaca, depois de uma denúncia de que um jovem estava em via pública, a pé, completamente nu.

No local, os policiais militares fizeram contato com a vítima de 17 anos. Ele falou aos PMs, que dois homens, sendo tio e sobrinho, tinham invadido a sua residência localizada na Invasão da Antiga Britadeira, Zona Leste, em Alegrete .

No endereço, os acusados teriam entrado em luta corporal com o adolescente e, posteriormente, o colocaram no banco de trás de um carro e andaram por cerca de 30 minutos com ele.

Até que foram até as proximidades da entrada do Rincão do São Miguel, onde após o roubo de 40 reais e um celular, o deixaram completamente nu dentro de uma vala com água.

Assim que conseguiu sair, a vítima seguiu ir caminhando em direção à cidade, quando a Brigada Militar foi acionada.

Durante o trajeto até a residência do adolescente para que ele, inicialmente, pudesse pegar roupas, a guarnição passou pelo veículo dos acusados e o carro, um Peugeot, foi abordado, na Avenida Caverá.

O motorista de 46 anos e o sobrinho de 19 anos foram reconhecidos pela vítima como os autores das agressões físicas, os roubos e de terem o deixado alguns quilômetros de distância da sua casa, nu, na Estrada da Jararaca.

Todos foram encaminhados à delegacia de Polícia de Alegrete onde a Delegada de Plantão determinou prisão em flagrante para o homem, que já tinha antecedentes e para o sobrinho, que até então, não tinha passagens policiais.

A vítima, de 17 anos, também, já tinha alguns registros na DP, como menor infrator.

A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar. Tio e sobrinho foram levados ao Presídio Estadual de Alegrete por Cárcere privado e sequestro com agressão que dificultou a defesa da vítima.

O menor apresentava lesões. Ele também destacou que era ameaçado com uma faca de cozinha. O dinheiro, o celular e as roupas do menor não foram localizadas.

Tudo indica que possa ter sido um acerto de “contas” entre eles. Vitima e acusados residem com poucos metros de distância