Morre Moacir Fontoura, fundador do grupo Vozes do Pago e sonorizador de eventos

Uma pessoa de coração enorme.”- disse vereador Cleo Trindade ao lamentar o falecimento de Moacir Fontoura. Ele estava travando uma grande luta em decorrência de um problema de saúde e, devido a complicações não resistiu e faleceu nesta manhã(13), aos 77 anos, na Santa Casa de Alegrete.

Em 1978, foi idealizador e fundador de um dos mais antigo grupos musicais(tradicionalista), da cidade, Vozes do Pago. Grupo que até há pouco tempo estava na ativa, só parou em razão da pandemia – destacou Cleo.

Quem passava pela Avenida Eurípedes Brasil Milano, sempre visualizava o ônibus do Conjunto que ficava nas imediações do João XIII.

Ex-funcionário público, trabalhava na Secretaria de Turismo da Prefeitura Municipal de Alegrete e sempre atuou em prol do conjunto e da família. Proporcionou muitos empregos na cidade, através da sonorização. “Muitos músicos iniciaram com o Moacir, que era muito respeitado.”- disse o radialista e músico Gerson Brandolt.

Ele é pai do Mano Fontoura, que segue os passos do Moacir e segue no ramo da sonorização em Alegrete. Mano, também, foi baterista, tocou em muitos grupos e com o pai no conjunto Vozes do Pago.

Quem dançou nos tempos áureos das domingueiras do CTG Aconchego, grandes bailes e saraus pelo interior do município, com certeza terá na memória o trabalho do Moacir – disse radialista Giovane Moraes.

O Ex-vereador Celeni Viana, fez a seguinte homenagem: um ícone da cultura tradicionalista do Alegrete nos deixa e vai morar com Deus, Moacir Fontoura, pai do Mano Fontoura.

Deixo o meu pesar e solidariedade nesta hora tão dura a todos os familiares, vai na paz Moacir, pois deixou tua história, teu legado e ganhou o respeito de músicos e amigos desta terra. Lembro de nossos Domingos no Parque do Porto dos Aguateiros, quando eu era Presidente do bairro Independência e tu sempre parceiro para sonorizar nossos festivais.- destacou.

As últimas homenagens estão acontecendo na Funerária Paraíso, na rua Maximino Marinho, perto do Cemitério. O sepultamento será às 8h, desta segunda-feira(14), no Cemitério Público Municipal.