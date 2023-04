Homem de 28 anos é preso com pistola 9mm na região central em Alegrete

Cléber Xavier: um cidadão alegretense e do mundo

Segundo os policiais militares, por volta da 1h, durante patrulhamento ostensivo pela região central da cidade, um veículo em atitude suspeita, conduzido por um homem de 28 anos, foi abordado. Durante a identificação do motorista e da revista no interior do veículo foi encontrada uma pistola calibre 9mm municiada com 17 munições do mesmo calibre. A arma de fogo estava registrada no nome do condutor, porém não possuía porte da mesma. desta forma, ele foi encaminhado até a DPPA onde foi autuado em flagrante sendo arbitrada uma fiança no valor de 1/3 do salário mínimo a qual foi paga e o homem liberado.