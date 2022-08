Advogados vão ter audiência com Presidente da OAB do RS em Alegrete

Depois da mobilização de advogados de Alegrete, dia 22, em frente ao Fórum pedindo agilização dos serviços judiciários, a classe mantém audiência nesta quarta-feira (24), com o presidente da OAB do RS.

Advogados mobilizados

Sivens Carvalho, Vice- presidente da subsecção da OAB, local, informa que estarão em reunião na sede da Ordem as 8h 30min. com o presidente estadual, Leonardo Lamacchia. Eles buscam com que a OBA possa intervir de forma efetiva para melhorar as Comarcas gaúchas com provimento de profissionais, para que assim o trabalho flua como o esperado por advogados e seus clientes.

Os advogados buscam de forma democrática e organizada fazer com que a prestação de trabalho Judiciário melhore em todo o Estado.

Carvalho diz que o sistema E PROC instalado na justiça gaúcha ainda não deu o retorno como está acontecendo na Justiça Federal. Ele veio com a digiltalização dos processos em todas as comarcas, o que parou o trabalho, e alguns advogados de Alegrete dizem que depois da digitalização alguns processos não andaram.

Registrados na Subsecção da OAB local, conforme Sivens Carvalho, tem 1.200 advogados mais uns 400 são ativos aqui no Município.