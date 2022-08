Sentença para o homem que matou a ex-companheira com 13 facadas será conhecida hoje

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Ela foi brutalmente assassinada, com 13 facadas, pelo ex-companheiro Roberto Carlos da Fontoura Muller, no dia 20 de abril deste ano.

Jovem sofre traumatismo craniano devido agressão em saída de bar

A trabalhadora foi a primeira vítima de femicídio, em Alegrete, neste ano. Filhos, amigos e familiares, assim como, a família e amigos de Nair Terezinha Fernandes Lima, também, assassinada, estrangulada pelo ex-companheiro, no dia 19 de julho, realizaram o protesto para que a Justiça seja feita.

Os dois autores se entregaram à polícia após os crimes, mesmo assim, as famílias clamam por Justiça.

Os filhos de Elara, cujo autor confesso, se entregou assim que saiu da casa e será julgado na Comarca de Alegrete nesta terça-feira, disseram que um dia antes de cometer a assassinato de Elara, em uma conversa pelo Whatsapp o ex-companheiro pediu que ela se machucasse e mentisse que tinha sido ele, pois assim ele iria preso e teria onde morar.

Três homens passam três dias em motel e acabam brigando na saída

Desta forma, questionam: foi nisso em que se resumiu a vida da nossa mãe? Era isso que ela era para ele? Um local para morar? Ele acha que a penitenciária é uma colônia de férias?

“E a perplexidade maior é quando chegam em nossos ouvidos alguns comentários do tipo: o que será que ela fez? Será que ela traiu ele? Alguma coisa ela deve ter feito pra ter acontecido isso. Mas eles não estavam juntos há muito tempo. Não havia medida protetiva, nem queixa anterior dela contra ele.

Réu que esfaqueou vítima em saída de baile foi condenado pela justiça

Pessoas que talvez não façam por mal ou não tenham a real consciência do que significa, mas que são o exemplo de uma sociedade doente.

Uma sociedade que se “mete” no comportamento, na roupa, no estilo de vida de uma mulher, mas o velho ditado eles não respeitam: “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher “- comentam.

Nas conversas do Whatsapp que os filhos tiveram acesso, eles citam que perceberam que durante muitas semanas Elara solicitou que o ex a deixasse em paz, enquanto ele insistia, jurava amor, dizia que não viveria sem ela, mandava fotos e vídeos dele, fazia todo tipo de chantagem emocional que, com certeza, muitas mulheres já ouviram em algum momento da vida.

Homem é assaltado em saída de bar no centro

“Terça-feira dia 23 de Agosto de 2022, este é o dia em que vamos saber o que vale a vida de uma mulher. Este é o dia em que nós saberemos qual a importância que a sociedade dá para a vida de nossa mãe”- acrescentam.

Com faixas, camisetas, balões brancos, cartazes e pedido de justiça, o grupo saiu em caminhada do Parque dos Rui Ramos até o Fórum onde vão aguardar a decisão do Juiz.