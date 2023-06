Deputada alegretense confirma presença na Semana da Arte e Cultura

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) participa neste sábado (17) das atividades da Semana da Arte e Cultura em sua terra natal no evento que acontece no campus da Unipampa.

Além das atividades culturais, a deputada também participará duas outras agendas, uma panfletagem na Praça Getúlio Vargas, às 10h, e um atividade contra a violência política de gênero, na Câmara, às 19h.

A Semana de Arte e Cultura é uma realização de emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil reais destinada pela parlamentar alegretense no ano passado. O evento, que iniciou no dia 12, se estenderá até o dia 18 de junho.

No intuito de promover a movimentação e valorização da cena cultural do município, proporcionando oficinas, cursos, apresentações e intervenções artístico-culturais gratuitas para a população, o evento já mobiliza vários segmentos na cidade.

“Voltar a Alegrete, minha cidade natal, é sempre uma alegria. Já venho recebendo fotos, vídeos e relatos do que tá rolando na Semana de Arte e Cultura e estou muito animada em participar neste fim de semana. Fomentar arte e cultura nas cidades do interior é um compromisso do nosso mandato, pois investir na cultura é promover o desenvolvimento humano, fortalecer identidades e proporcionar acesso à arte para todos” afirma Fernanda.

Fotos: reprodução