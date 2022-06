Agora Alegrete é a Capital da Linguiça Campeira

No último final de semana o deputado estadual Luiz Marenco, prestou o reconhecimento a pessoas que contribuíram para o crescimento da agroindústria local.

No CTG Farroupilha, o Deputado entregou a láurea Honra Legislativa a alegretenses que ajudaram de forma extraordinária na construção da lei que instituiu Alegrete a Capital Estadual da Linguiça Tradicional Campeira.

Ao manifestar-se, Marenco lembrou que, ao apresentar o projeto de Alegrete Capital da Linguiça Campeira, ouviu algumas ironias e deboches na Assembleia Legislativa.

Pessoas que não tinham noção do contexto do projeto que impulsiona a economia através da geração de emprego e renda. Hoje, disse, a linguiça de Alegrete chega a São Paulo e Mato Grosso.

O Deputado citou o empenho do ex-vereador Rudi Pinto e do assessor Júlio Rocha, que deram a arrancada inicial para que Alegrete se tornasse a capital da Linguiça. Ainda informou de uma emenda de sua autoria, no valor de R$ 100 mil para a Escola Lauro Dornelles .

Já o prefeito Márcio Amaral, destacou a importância da produção de linguiça que impulsiona a economia.

“Alegrete passou de um mercado consumidor de 75 mil pessoas para 200 milhões que é o Brasil todo. Quando Alegrete credenciou-se para ter a certificação SISB – Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – e as empresas compraram esta ideia, o município saiu de um mercado limitado para a valorização de nossas agroindústrias”- pontuou.

O Prefeito lembrou das dificuldades para a transformação da atividade do linguiceiro em agroindústria em que se chegou ao ponto de ser comentado que Alegrete iria terminar com a produção de linguiça e também de bolacha. Mas era preciso fazer o dever de casa e as medidas, longe de serem antipáticas, foram para o bem da comunidade. O selo da linguiça tradicional campeira de Alegrete tem muito do trabalho do deputado Luiz Marenco, afirmou o prefeito.

Márcio também informou das articulações para a realização do Festival de Linguiça de Alegrete, numa parceria do Município, Sindicato Rural, Agroindústrias e CTG Farroupilha.

O vice prefeito Jesse Trindade Santos comentou sobre a agroindústria de Alegrete que é forte, com qualidade e inspecionada. E logo poderemos ter a linguiça inserida na produção de hamburgeres na cidade, projetou Jesse. Parabenizou o deputado Marenco, o ex-vereador Rudi Pinto e o assessor Júlio Rocha pelas coisas boas que estão acontecendo na cidade. Também se pronunciou a presidente do PDT de Alegrete, vereadora Firmina Soares lembrando das vezes que foi a Porto Alegre nas tratativas para que o projeto se concretizasse. Valeu a pena e hoje quem ganha é Alegrete, afirmou.

Linguiça com carne de javali

O presidente do Sindicato Rural de Alegrete, Luiz Plastina Gomes, disse apoiar a iniciativa e lembrou que o porco, parte de nossa cultura e tradição, é fundamental no processo de transformação do Município em Capital da Linguiça. Até deu sugestões de quem sabe ser aproveitado o javali tratado em confinamento e inserir a sua carne, que é muito saborosa, na produção de linguiça.

Fonte: Alair Almeida