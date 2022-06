Fernanda Melchionna se reúne com estudantes e servidores da Unipampa

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) visitou na última sexta-feira (24) o campus Alegrete da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) para dialogar com estudantes, professores e servidores da instituição.

A parlamentar destinou para a universidade R$ 1 milhão em emendas parlamentares a serem distribuídas entre diversos campi e aplicado em assistência estudantil.

A agenda em Alegrete iniciou com uma panfletagem no calçadão Hélio Ricciardi, para prestar contas do mandato à população e apresentar as ações da deputada para a cidade. Ao todo, Fernanda já destinou quase R$ 2 milhões em emendas parlamentares para Alegrete.

Em seguida, a deputada se reuniu com estudantes, professores e servidores da Unipampa, onde foi recebida pelo diretor do campus Ederli Marangon, para conversar sobre a importância da organização da comunidade universitária na defesa da educação pública.

Ao todo, Fernanda já destinou quase R$ 2 milhões em emendas parlamentares para Alegrete.

Além disso, Fernanda apresentou a PEC 96, de sua autoria, que propõe proibir que o governo faça cortes no orçamento previsto para a educação.

“Os ataques que o governo Bolsonaro tem perpetrado contra a educação brasileira são graves. Diversas universidades e institutos federais correm o risco de fechar as portas por falta de verbas. É preciso reafirmar a importância da educação pública e de qualidade e organizar o movimento estudantil para fazer resistência e reaver o que foi retirado da educação por Bolsonaro”, ponderou a deputada alegretense.

A agenda finalizou com um encontro com os militantes do PSOL Alegrete, no qual foi discutida a importância de seguir estruturando o partido na cidade e apresentadas as pré-candidaturas de Pedro Ruas ao governo do RS, de Luciana Genro a deputada estadual, de Roberto Robaina ao Senado, e da própria Fernanda Melchionna a deputada estadual.

Entre as emendas parlamentares destinadas por Fernanda Melchionna para Alegrete, estão R$ 174 mil para compra de uma viatura para a Patrulha Maria da Penha para acolhimento e monitoramento a mulheres vítimas de violência.

Mais R$ 250 mil para reforma do Estádio Municipal Farroupilha, onde é realizado o Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano EFIPAN. Na área da saúde, R$ 1 milhão destinado a Santa Casa de Alegrete e R$ 300 mil para realização do Festival Cultural da Unipampa.

Fotos: Louise Pierosan