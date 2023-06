Agora, eles são cidadãos do mundo

Nós queremos deixar nossa marca, como pessoas que entregaram tudo de si numa vivência de busca pelo conhecimento sobre novos lugares e culturas diferentes. O mundo é muito plural e queremos conhecer o máximo dessa beleza, influenciar de maneira positiva os que encontrarmos e tirar lições das adversidades”, explicaram.

Henri e Liliane

No Parque Rui Ramos, onde a reportagem do PAT foi recebida, a história de Henri e Liliane Vieira ganha vida. Eles são um casal alegretense que decidiu embarcar em uma grande aventura a bordo de um motorhome chamado Baita Chão. A casa sobre rodas foi adquirida há alguns meses e representa o início de uma jornada épica. Entre os destinos planejados, Alegrete era uma parada obrigatória e marca o quarto município de um projeto fantástico dos alegretenses.

Henri, um militar aposentado da reserva, relembra suas andanças pelo país devido às transferências do Exército Brasileiro. Filho de um pioneiro no ramo da borracharia, seu Vieira, que faleceu no ano passado, Henri carrega consigo suas raízes. O casal se conheceu na Escola Emílio Zuneda em 1981, casaram e tem 2 filhos, Felipe e Henrique, que são os maiores incentivadores desta aventura.

Ao longo dos anos, o casal viajou por diversos estados brasileiros, devido às transferências do Exército, mas sempre retornando ao Alegrete.

Em 2019, decidiram estabelecerem-se em Tramandaí, devido a um problema de saúde de Liliane, que precisava estar mais próxima de Porto Alegre para receber tratamento. No entanto, o espírito aventureiro nunca abandonou o casal.

Com o sonho de explorar o mundo e reencontrar amigos e colegas de Henri, eles desmontaram o apartamento em Tramandaí e embarcaram nessa nova jornada sobre rodas. Henri tem o objetivo de visitar todos os colegas da ESA de 1988, montando um cronograma para encontrar cada um deles, não importando a região do Brasil em que se encontram. Além disso, desejam conhecer novas pessoas, fazer amizades e revisitar locais especiais em suas vidas.

A casa móvel do casal foi apelidada de “Baita Chão”, em homenagem à sua essência e ao orgulho de serem alegretenses. Eles carregam consigo a identidade do lugar onde nasceram e foram criados. Sentem-se próximos de sua terra natal, uma vez que, por onde passam, encontram pessoas que compartilham a mesma paixão pelo Alegrete.

Com uma paz indescritível, tranquilidade e uma leveza inigualável, o casal emana luz e harmonia por onde passa, juntamente com a cadelinha Sarah, perfeitamente adaptada a essa vida mais nômade. A cada dia, eles vivem em plenitude, desfrutando do contato com a natureza, revendo amigos, familiares e pessoas queridas que fazem parte de suas vidas.

A história de Henri e Liliane inspira aqueles que buscam a liberdade de viver plenamente, explorar novos horizontes e fortalecer laços com sua terra e pessoas queridas. Por meio de coragem e determinação, eles mostram que é possível realizar sonhos e construir uma vida cheia de amor e aventura.

Com esse espírito aventureiro e desbravador, o casal saiu em viagem dia neste dia 11 de junho começando a expedição Rio Grande, onde vão viajar pelo oeste gaúcho, depois noroeste, campos de cima da Serra, a serra, o centro , até o Chuí. Sem pressa.



A primeira cidade será Uruguaiana. Depois, muitos destinos como Ametista do Sul, Salto do Yucumã as Missões ( onde se encontrarão com os amigos de Tramandaí), Três de Maio (onde reside uma boa parte da família Tesche), Os Cânions, a Quarta Colônia, as cidades serranas, os faróis da região litorânea, fazendo o reconhecimento histórico e turístico de cada lugar por onde passarem. Tudo será devidamente fotografado e registrado no Instagram do Baita Chão, em breve.

Henri e Liliane

Ano que vem, após o Projeto Rio Grande os Planos são uma expedição longa a Argentina, sem datas, sem tempo. Percorrendo as diversas Rutas no país vizinho com suas zonas deserticas, o pampa, os lagos, as montanhas nevadas e todas as belezas da Argentina.

É claro que esses roteiros podem sofrer alterações ao longo do caminho! O Motorhome se tornou um lar.

A cachorrinha Sarah, companheira fiel do casal, também faz parte dessa jornada. Ela está aprendendo a se adaptar à vida na estrada, aproveitando cada momento ao lado de seus donos, com seu olhar curioso.

Enquanto percorrem os quilômetros que se estendem à frente, Henri e Liliane estão em busca de mais do que apenas destinos turísticos. Eles desejam experimentar a diversidade cultural do Brasil, conhecer pessoas inspiradoras e compartilhar histórias de vida. Para eles, cada nova cidade é uma oportunidade de aprendizado e crescimento, uma chance de deixar uma marca positiva por onde passam.

A vida em um motorhome pode parecer desafiadora para alguns, mas para Henri e Liliane é uma forma de encontrar o equilíbrio perfeito entre conforto e liberdade. Com seu lar móvel, eles têm tudo o que precisam para viver de maneira aconchegante, seja nos momentos de descanso em meio à natureza ou nas paradas em cidades acolhedoras.

Enquanto avançam pelas estradas do Brasil, o casal se depara com paisagens deslumbrantes, desde praias paradisíacas até montanhas imponentes. Cada novo amanhecer traz consigo a promessa de um dia cheio de descobertas e aventuras. Eles contemplam o pôr do sol em lugares remotos, sentindo-se conectados com a vastidão da natureza.

Através de suas viagens, Henri e Liliane não apenas exploram as belezas do Brasil, mas também se conectam com as histórias e as pessoas que encontram ao longo do caminho. Cada nova amizade fortalece o seu senso de comunidade e reforça a importância de compartilhar experiências e vivências.

Enquanto desbravam novos horizontes, eles carregam consigo a saudade de casa e das pessoas queridas que deixaram para trás. Lembram do poema de Oswaldo Montenegro nos versos que falam:

“Porquê metade de mim é partida e a outra metade…saudade…”

No entanto, a distância não diminui o amor e a conexão que sentem por sua cidade natal, Alegrete. É a lembrança de suas raízes que os impulsiona a seguir em frente, levando consigo o orgulho de serem alegretenses e o desejo de espalhar alegria e inspiração por onde passam.

O motorhome, a cachorrinha, as belas paisagens e os quilômetros Brasil à frente são apenas o cenário dessa história encantadora. O verdadeiro encanto está na coragem de Henri e Liliane, na busca por aventura e conhecimento, na forma como eles abraçam cada experiência com gratidão e entusiasmo. Eles são verdadeiros exploradores, desbravando o mundo e descobrindo a si mesmos ao longo do caminho.

Que essa jornada seja repleta de descobertas, sorrisos e momentos inesquecíveis. Que Henri, Liliane e a pequena Sara continuem a inspirar outros a seguirem seus sonhos e a viverem uma vida cheia de paixão, amor e alegria. Que eles deixem sua marca por onde passarem, espalhando o espírito livre e a busca constante por novas experiências.

E, assim, o motorhome segue em sua jornada, levando consigo a história de um casal que decidiu viver plenamente, abraçando o desconhecido e desafiando os limites. Através de suas viagens, eles encontram não apenas belas paisagens, mas também a essência da vida, a conexão com o mundo ao seu redor e a infinita capacidade de sonhar.

Além disso, eles têm planos de criar um canal no YouTube para compartilhar um pouco de suas aventuras, mantendo seus entes queridos e admiradores informados sobre sua jornada. Embora não seja uma prioridade, eles estão animados em registrar suas experiências.

Eles representam não apenas uma história inspiradora de amor e companheirismo, mas também simbolizam a busca por sonhos e a quebra de padrões estabelecidos. Suas andanças pelo mundo, com seu motorhome como moradia, são um testemunho vivo de que é possível encontrar a felicidade em cada passo dessa viagem chamada vida. Que sua jornada continue a irradiar luz e inspiração por onde quer que eles passem, deixando um legado de união e coragem para todos que cruzam seu caminho.

Para Henri e Liliane, a vida na estrada é sinônimo de liberdade e plenitude, um contato íntimo com a natureza e uma oportunidade de reencontrar amigos e familiares que foram parte essencial de suas vidas. Que a estrada siga iluminada para Henri, Liliane e Sara, enquanto desbravam o Brasil e o mundo, levando consigo a mensagem de união, amor e alegria por onde passam.

Queríamos deixar aqui, nossos agradecimentos aos nossos filhos Felipe e Henrique Tesche Vieira, nossas noras Cibeli e Nathalia, nosso neto Otávio, que foram sempre os nossos grandes incentivadores!

“Por vocês e para vocês”

Também nosso agradecimento a todos os nossos familiares e aos grandes amigos de sempre, que a cada visita, a cada abraço, nos dão força, incentivo , nos demonstram o entusiasmo em partilhar, mesmo a distância, desse nosso sonho. Obrigado!

“Por vocês e para vocês, também! “