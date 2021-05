Agora falta pouco para a Santa Casa adquirir o novo tomógrafo

Compartilhe















Na sexta-feira(7), a Comissão de Licitação, Diretoria Provedora e Executiva da Santa Casa reuniram-se para análise das propostas enviadas pelas empresas em razão da aquisição do tomógrafo.

O recurso foi disponibilizado via Ministério da Saúde e, mais uma vez, a Direção do hospital agradece a indicação feita pelo Deputado Federal Sanderson.

O Provedor, Roberto Segabinazzi, acrescenta que foram recebidas quatro propostas e todas foram submetidas a assessoria técnica da radiologia e também aos médicos responsáveis pelo serviço. Após a análise considerando preço e técnica foi feita a apresentação à Diretoria, ficando definido que o equipamento adquirido será da Toshiba/Canon.

“Aguardamos ainda o término do processo para efetivação da compra, que compreende no aceite dos concorrentes do processo e do Ministério da Saúde. Agradecemos a todos os envolvidos na campanha que a cada momento se vislumbra o final desta grande conquista. Somos gratos à Associação Juntos pela Vida que também mobilizou nossa comunidade que, com seus recursos, estamos viabilizando a obra para a readequação do antigo tomógrafo e a instalação do novo equipamento. Por fim, não podemos esquecer nosso grande mentor, seu Maurício Goldemberg que fez de sua casa uma extensão de nossa Santa Casa, recebendo vários doadores e a comitiva da Professora Vânia Guerra pessoa responsável pela ponte com o deputado Sanderson. Esse projeto realmente é uma conquista de muitos”- concluiu Segabinazzi.