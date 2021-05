O vigarista grisalho aplicou mais um golpe da mudança

Compartilhe















Idosa fez registro na Delegacia de Polícia depois de supostamente cair no golpe da mudança.

A moradora do bairro Prado, tem uma armazém. Na última semana, ela estava no estacionamento comercial quando um homem grisalho com barba rala chegou no local e perguntou se ela conhecia uma mulher que se chamava Adriana. Diante da negativa, o acusado passou a conversar e comprou uma água mineral. Durante o período que esteve no armazém comentou que estaria procurando a pessoa citada, pois um irmão que seria Tenente do Exército havia sido transferido e teria deixado todos os móveis para “Adriana”. Desta forma, ele estaria com a mudança em um caminhão, mas devido a um problema mecânico o veículo teria ficado em outro endereço. Ao mesmo tempo, ao olhar para os móveis que a idosa tem no armazém, o indivíduo destacou que poderia fazer a doação dos objetos a ela, já que não teria localizado “Adriana “. Para isso, solicitou a ajuda financeira de 180 reais para o conserto do caminhão. A idosa, que acabou sendo ludibriada com a história do acusado, deu a ele o valor. O horário para que a mudança chegasse ao endereço seria ainda na tarde daquele dia, entretanto, a mudança até o momento não chegou e a idosa se deu conta que caiu no golpe da mudança.

A vítima também citou que fez uma foto do acusado.