Pitiço, um artesão do couro que aprendeu sozinho a profissão de guasqueiro

Em Alegrete, a cidade da Fronteira Oeste que registra o maior Desfile de 20 de setembro, a reportagem do PAT, conversou com o alegretense de 46 anos, Jorge Alberto Ferrão Lopes, conhecido como Pitiço.

Domador, peão, capataz, ginete e guasqueiro. Neste período do ano, o trabalho se torna ainda mais em evidência. Um autodidata que se aperfeiçoou na arte do couro há seis anos. “Eu ficava muito tempo fora de casa, em razão da doma e, por esse motivo, com a minha separação e pelo fato de que minha filha ficou comigo, eu precisei fazer uma escolha. Foi desta forma, que o couro entrou pra valer na minha vida de forma profissional, hoje, tudo o que for relacionada a esta arte e que possa ser feito com couro cru, eu faço”- disse o alegretense que ainda participa de provas como ginete.

O guasqueiro é um profissional que está sempre buscando o aprendizado, desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas, o que o torna um especialista em sua área, o tornando um mestre na arte do couro cru.

Embora pouco difundido o trabalho do profissional guasqueiro, é fácil identificar o trabalho deste profissional e suas peças, pois todas são feitas somente de couro crú. “Tudo que o for preciso para a montaria, eu faço”- ressalta.

Pitiço, acrescenta que o couro crú possui uma versatilidade imensa para os mais diversos materiais. Desde ferramentas de trabalho no campo(aperos ou arrelhos) até mesmo peças de vestuário( cintos, coletes) e as “famosas” botas “garrão de potro”.

As botas são retiradas(coureadas) do animal e postas a secar e depois sovadas a pulso para não machucar os pés.

O preparo do couro crú, visa a não utilização de produtos químicos para que não se perca a característica. Sendo assim, com a lavagem com água abundante, inicia-se o processo de “Lonqueado e Descarne” do couro, que nada mais é que a Depilação da Pele com Faca(Lonqueado) e o desengorduramento e retirada de restos de Carne(Descarne).

Logo após se realiza o estaqueamento da pele, que irá secar, ou melhor desidratar e enrijecer, ou seja ficar firme, tornando-se couro cru bruto.

Já a sova, o sovado, consiste no amaciamento do couro através de ação mecânica de duas ferramentas, o macete e o sovador, que em alguns lugares na fronteira com o Uruguai e Argentina se chama o sovador por Mordaza (mordaça).

O alegretense disse que foi criado na cidade e teve todas as oportunidades de estudar, mas preferiu o lombo dos cavalos. Por esse motivo, sempre trabalhou com doma e ginete . “Tive um centro de doma por 10 anos” comentou.

O trabalho do guaqueiro também foi alvo de um documentário na TV Brasil de Santa Catarina, na última semana.