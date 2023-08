Agosto Dourado, da Santa Casa, incentiva mulheres à amamentar seus filhos

Estamos no Agosto Dourado, mês que tem o objetivo de incentivar à amanentação com o aleitamento materno. Logo na entrada principal da Santa Casa de Caridade há um laço dourado. O Hospital realizou nos dias 3 e 4 uma programação especial sobre o tema com palestras. Na abertura a psicóloga, Charlene Machado, falou sobre os direitos da mãe que trabalha e amamenta. Com a sala lotada, todos ouviram com atenção os que as mulheres que trabalham devem saber sobre os direitos de amamentar seus filhos. A psicóloga disse que é uma desafio, no Brasil, as mulheres que amamentam conciliar tempo para não deixar de oferecer o pincipalmente alimentos aos seus filhos e se manter no mercado de trabalho.

A Dra Marilene Campgnollo, junto com a equipe da UTI Neo e de outros setores, são os incentivadores do aleitamento materno por saber da importância para a saúde do bebê e o fortalecimento de vínculos entre mãe e filho(a). A programação inclui desafios e perspectivas da continuidade da amamentação com ênfase na prematuridade. Também será realizada uma oficina de amamentação- técnicas de amamentação para profissionais ( enfermagem Sandra Ost Rodrigues); praticas internas nas undidades materno-infantis; praticas que auxiliam a mãe trabalhadora a manter a mamentação ( fonoaudióloga Vanessa Carivalli).

A médica pediatra Marilene Campagnolo diz que os maiores vilões relacionados ao retorno da mãe ao trabalho são a extensa jornada de trabalho, a falta de incentivo e a estruturas das empresas para para a manutenção da lactação, observa a médica.