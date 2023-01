Agressões pós separação continuam; mulheres são as vítimas

Homem de 25 anos, agrediu a ex-companheira de 29 anos com socos e empurrões.

De acordo com informações, a vítima acionou a Brigada Militar depois que o acusado arrombou a porta dos fundos da residência.

A mulher disse aos policiais que o ex, ao entregar o filho do casal, invadiu a sua residência vindo a arrombar a porta dos fundos e agredi-la com socos na cabeça e empurrões. Na sequência, pegou o celular da vítima e fugiu do local.

Diante dos fatos a vítima foi encaminhada até a DP para registro.