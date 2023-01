Maior vencedor do Efipan e atual campeão, Inter estreia diante do Palmeiras

A categoria Sub-14 do Sport Club Internacional é a maior vencedora do Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano, o tradicional Efipan.

Participando desde as primeiras edições do torneio, em 42 edições já realizadas o Inter venceu 13 vezes. Engatou um bi em 1986/1987 venceu em 94, 97 e 99. Conquistou um tricampeonato nos anos 2002/2003/2004 e voltou ser tricampeão em 2007/2008/2009. As conquistas mais recentes do colorado gaúcho foi em 2013 num trunfo em cima do Santos e no ano passado, na edição 41 realizada no inverno alegretense. A vitória colorada sobre o Novo Hamburgo por 3 a 0 num castigado gramado do estádio Farroupilha, selou o 13º título para escola rubra.

No inverno de 2022, em edição inédita, Inter faturou seu 13º título no Efipan

Das treze conquistas, duas foram em cima do maior rival, em 1986 e 1997 venceu o Grêmio, que possui sete títulos na competição, e diferente do colorado foi vice em 13 edições, contra cinco do colorado.

A Delegação do Internacional, atual Campeão do Efipan, está composta por 20 atletas e mais 10 integrantes da comissão técnica. O embarque para a 3ª Capital Farroupilha acontece no dia 17, com previsão de chegada para o final da tarde de terça-feira. O clube ficará alojado na escola Lauro Dorneles.

Em função do planejamento do clube (férias dos atletas e colaboradores) e do Calendário Nacional de Competições, o Inter ameaçou a não participar do torneio este ano, mas o clube voltou atrás e em reunião com a organização confirmou presença em 2023.

A categoria Sub-15 (2008), vem ao Efipan com uma delegação composta por uma mescla dos atletas Sub 15/14.

No ano de 2022, esta categoria participou de diversas competições, como a Copa Capão da Canoa,

Liga Serrana, Brasileirinho, Copa Umbro, Sul Brasileiro BG Prime, com destaque para o vice-campeonato na BG Prime.

O técnico Roberto Maschio, revela que a equipe campeã do Efipan em julho, contou com alguns atletas que estarão participando novamente desta edição, com destaque para o Volante Nicolas Jurado e o atacante Júlio.

A equipe colorada estreia no dia 18 às 19h, frente ao Palmeiras, e no dia 20 encara o Argentino Juniors. Na sequência tem o clássico contra o Grêmio (22), e Peñarol e São José encerrando a fase classificatória.

Fotos: Arthur Nunes e reprodução