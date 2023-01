Chuva ajuda trabalho de produtores da agricultura familiar em Alegrete

Share on Email

A chuva que caiu de forma diferente em várias localidades do interior de Alegrete, no dia 12, deu um alento aos pequenos produtores de hortifrutigranjeiros.

Pedro Alex Moraes, da Chácara da Edília, comenta que lá foram só 3 mm, mas na sexta- feira passou de 20mm. Ele diz que as culturas de verão como melão, melancia, dentre outras, precisam de água.

Diferente do ano passado, disse que as temperaturas nesta época estavam extremas, e mesmo irrigando as plantas elas não cresciam.

