GAPAA e vereador gestionam neuropediatra junto ao MP Alegrete

A luta por um neuropediatra para atender em Alegrete é antiga e já teve uma fase positiva com o GAPAA, que conseguiu com que um médico de Bagé viesse aos fins de semana atender famílias, sem condições, na Santa Casa de Alegrete. Por um tempo, Ana Brasil que fundou e integra o grupo, diz que houve tatendimento que ajudou muitas famílias. Depois, no início da pandemia o médico não aceitou mais e, novamente, a cidade ficou sem neuropediatra e isso já faz mais de dois anos, informa.

No dia 8, Ana Brasil e o vereador Jaime Duarte estiveram em audiência com o promotor da infância e juventude, Gabriel Munhoz Capelani relatando toda a situação e, novamente, solicitaran que seja feita alguma ação para que se consiga mesmo que, aos fins de semana, um neuropediatra que venha atender em Alegrete.

Ela conta que viu a necessidade, de mais uma vez, intervir na busca de atendimento aos autistas de Alegrete, seguindo os relatos de mães desesperadas que há 3 anos aguardam na fila à espera por uma consulta, um diagnóstico. – Eu mais do que ninguém sei como é essa realidade, então convidei o vereador Jaime Duarte como representante do Poder Legislativo e solicitei uma audiência com o promotor de justiça da vara da infância e juventude, Gabriel Munhoz Capelani. Os pais esperam colher bons frutos dessa audiência e são gratos ao GAPAA, pelo acolhimento que foi direcionado até hoje pelo Poder Judiciário, e citam que precisam se unir para acolher.

– O autismo na sua complexidade requer, respeito, carinho, atenção, atesta Ana Brasil. É uma super necesidade diz Ana, visto que muitas famílias não tem condições de pagar uma consulta e tão pouco sair de Alegrete para atendimento por um médico especialista, e seus filhos precisam de diagnóstico e tratamento, destaca.

Foi realizada uma ata dessa audiência e eles estão esperançosos de que através do MP algo possa ser encaminhado, já que a comunidade com autismo, em Alegrete, é expressiva e precisa de respeito, atenção e serviços, fortaleceu o Vereador