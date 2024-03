Agricultura faz planejamento para dar manutenção nas estradas mais atingidas em razão do excesso de chuvas

Com o acumulado de chuva em Alegrete em mais 270mm um dos setores mais afetados foi o das estradas do interior de Alegrete. Com mais 3.500 km de estradas vicinais que dão acesso a todas as localidades do interior, o excesso de chuva em pouco tempo afetou muito essas rotas rurais. As estradas principais, em localidades onde tem muitas lavouras de arroz, estão ruins e o tráfego de caminhões fica praticamente intransitável.

O Secretário de Agricultura e Pecuária, Daniel Gindri, fez uma reunião, na manhã do dia 18, com a equipe que faz a manutenção de estradas para traçar o planejamento de recuperar as mais atingidas, priozando as que no momento tem mais trafego de caminhões que trazem a safra de arroz do município para as indústrias na cidade. Ele lembra que tudo depende das condições climáticas para que as máquinas possm entrar nas lavouras.