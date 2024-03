Homem de 23 anos é preso por tráfico de drogas no bairro Promorar

Share on Email

Na madrugada de terça-feira,19, por volta das 3h, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada por meio do número de emergência 190, informando sobre a atividade suspeita de venda de drogas em uma área do bairro Promorar.

De acordo com as informações recebidas, dois indivíduos estariam envolvidos na prática ilícita. Após chegar ao local, os policiais identificaram os suspeitos, sendo que um deles conseguiu escapar no momento da abordagem. O outro indivíduo, um homem de 23 anos, foi interceptado e submetido à identificação.

Durante a revista pessoal, foram encontradas com ele nove porções fracionadas, aparentemente destinadas à comercialização, de crack, além de 4,3 gramas de cocaína. Diante desses elementos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi formalizada sua prisão em flagrante delito.

