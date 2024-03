Bolsa Família paga nesta terça-feira benefício aos beneficiários com final 3 em Alegrete

A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira (19) a parcela de março do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social (NIS) de final 3.

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 686,10. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,06 milhões de famílias, com gasto de R$ 14,45 bilhões.

Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

Em Alegrete, o número de cadastrados no programa ultrapassa os 1800. Segundo a Secretaria de Assistência Social, o benefício é a principal fonte de renda de muitas famílias do município. Por isso, a importância de manter o cadastro em dia e atualizado para receber em dia o benefício.

Fotos: Bolsa Família/Governo Federal