Seminário de Benzedeiras é destaque nos 25 anos da AFAUMISMA

A Associação dos Usuários e Familiares e Militantes da Saúde Mental de Alegrete- AFAUMISMA completa 25 anos com propostas de promover outras praticas que ajudem os usuários da rede de saúde de Alegrete. Nádia Miletto confirmou que as práticas integrativas vão estar em cinco unidades de saúde da cidade.

Felipe Gerúntio, que preside a entidade, esta anunciando o 7º Seminário de benzedeiras e benzedores de Alegrete que será realizado no dia 1 de dezembro no CTG Farroupilha com início às 8h.

O evento traz a história das benzedeiras no Rio Grande do Sul, via live, com Elma Santana. Será abordada a política nacional e municipal de educação popular em saúde, com Márcia Silva Jacobsen, coordenadora dos Pics da Prefeitura de Porto Alegre; Graciliana Bilhalva, nutricionista da 10ª CRS e Nádia Mileto, psicóloga, terapeuta coordenadora do Pics de Alegrete.

Benzedeiras separando ervas medicinais

Vai ser abordado a Frente Parlamentar de Práticas Integrativas e complementares no SUS, com a participçãodo Deputado federal, Giovani Cherini (PL), especialista em saúde pública.

A tarde segue a programação do Seminário, com apresentação de dança Transfordance- a vida em movimento- Cadica Costa e Viviane de Davi. Em seguida, roda da benzedeiras e benzedores com relatórios de vivências como curadores, coordenado por Cira Lopes- primeira Benzedeira do Projeto Fluir de Alegrete