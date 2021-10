Agro Fraterno, projeto em parceria Senar e Sindicato Rural beneficia pessoas carentes

O Agro Fraterno é um movimento liderado pelo Sistema CNA/Senar, a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e as entidades do Instituto Pensar Agro (IPA), com articulação dos ministérios da Agricultura e da Cidadania.

Em Alegrete a parceria entre Senar e Sindicato Rural já efetivaram as primeiras doações de alimentos do Agro Fraterno. Para as entidades envolvidas no projeto, o agro sabe de sua responsabilidade e assume o compromisso de defender os menos favorecidos nesse momento.

“Estamos somando forças pra suprir as necessidades da população com o que sabemos fazer de melhor: produzir e abastecer com alimentos”, destacou umas das voluntárias do Agro Fraterno.

População foi beneficiada com o Agro Fraterno

Na última quina-feira (21), na sede do Sindicato Rural foram entregues as primeiras cestas de alimentos .Hoje, em parceria com o SENAR-RS.

O ato marcou o início das ações do programa Agro Fraterno com a primeira doação de cestas de alimentos a famílias carentes do município. Serão entregues mais de 40 cestas em dois dias de realização do projeto.

Fotos: Sindicato Rural de Alegrete