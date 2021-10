A Prefeitura de Alegrete, no último domingo, 24, prosseguiu com as comemorações do Aniversário de 190 anos de Alegrete. Pela manhã, às 9h, aconteceu a live do Bicentenário de Anita Garibaldi no Salão Vermelho do Palácio Ruy Ramos, com transmissão pela página da Prefeitura no Facebook. Participaram a presidente da AMA Brasília Cosete Ramos, a escritora e presidente do Instituto Anita Garibaldi Elma Sant’Ana, o escritor Alcy Cheuiche, o vice-prefeito Jesse Trindade e o prefeito Márcio Amaral, com participação especial do advogado Airton Amaral.

Manhã nos Parques e benção à cidade pelos 190 anos de Alegrete

Nos parques Ruy Ramos e Nehyta Ramos aconteceu a “Manhã nos Parques: qualidade de vida e bem estar”. Às 11h, no parque Ruy Ramos, aconteceu a final do 10º Concurso de Oratória com o tema “Anita Garibaldi, Heroína de Dois Mundos”, que teve três finalistas: Cássio Vilaverde, Liusa Almeida e Carlos Henrique Fonseca. A banca avaliadora foi composta por Cristina Aurélio, Virgínia do Rosário, Fábio Boeira, Silvio Balestra e, como presidente, Adão Faraco. A comissão depois de longo colóquio e com o aval da patrocinadora Cosete, decidiu por um empate entre os dois candidatos e a candidata.

Troféu Germinar a mulheres destaque nos 190 anos de Alegrete

Entre o público, a comitiva formada por integrantes da Aliança das Mulheres que Amam Brasília, comandada por Cosete Ramos. Também prestigiou o evento o escritor Alcy Cheuiche, que já foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre e é um dos entusiastas da figura histórica de Anita Garibaldi.

O prefeito Márcio Amaral, o vice-prefeito Jesse Trindade, as secretárias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer ngela Viero e Desenvolvimento, Econômico e Turismo Caroline Figueiredo, de Meio Ambiente Gabriela Segabinazi, o secretário de Finanças e Orçamento José Luis Cáurio estiveram prestigiando o evento.

À noite, às 19h, aconteceu a Cerimônia de Bênção da Cidade, apresentação do Coral de Alegrete e entrega de premiações do Projeto “Alegrete Terra de Poetas: do campo à cidade”. A sra. Jane da Padilha e o pastor Rodrigo Erstling deixaram suas mensagens desejando bênçãos à cidade de Alegrete. Após, a Associação Coral de Alegrete brindou o público com a apresentação de seis músicas: Halleluyah, Hey Jude, Canção da América, Anita, A Conquista do Paraíso e o parabéns à Alegrete.

Manhã nos Parques e benção à cidade pelos 190 anos de Alegrete

Na sequência, o prefeito e a secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Angela Viero, realizaram a entrega dos prêmios do Projeto Cultural “Alegrete Terra dos Poetas”. Foram premiados:



Desenho : 1º ao 3º ano – EMEB Silvestre Gonçalves – Estudante Natalia Nunes.

Desenho: 4º e 5º ano – EMEB Marcelo Faraco – Estudante Érica Eduarda dos Santos

Poesia: 6º e 7º ano – EMEB Silvestre Gonçalves – Estudante Maria Helena Becker

Poesia: 8º e 9º ano – EMEB Honório Lemes – Estudante Eduardo Giovani Souza

Nesta segunda-feira, 25, acontece, às 18h30, a Cerimônia de Aniversário de 190 anos de Alegrete, em frente ao Palácio Rui Ramos.