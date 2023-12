Equipe Tia Carmen vence Copa Blackout em Alegrete

Na última sexta-feira e sábado, ocorreu a 1ª Primeira Copa Blackout no ginásio do Oswaldo Aranha. Ao total mais de 17 equipes participaram do grande campeonato, que movimentou um bom número de atletas de futsal nesse dois dias de torneio.

No primeiro dia de competição, ocorreram mais de 35 jogos que apontaram os oito classificados para o mata-mata da Copa. Passaram de fase os seguintes times: Tia Carmen, Blackout, Venelle, S.E Real, Danúbio, Corinthians, Barsemlona e Resenha.

Já no sábado, foram disputados os confrontos eliminatórios, classificaram-se para a grande final as equipes do Real e Tia Carmen. No tempo normal, o confronto terminou empatado em 1 a 1, já nas penalidades, melhor para equipe canarinho que faturou o título.

-1º Lugar: Tia Carmen

-2ºLugar: S.E Real

3-Lugar: Venelle

Ao longo dos dois dias, foram arrecados uma boa quantidade de alimentos que serão destinados à campanhas de soliedariedade do Município. A coordenação do evento agradece a presença de todos e deseja boas festas nesse fim de ano.