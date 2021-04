Agroindústrias diversificam atividades e já somam dezenas na cidade e interior de Alegrete

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Agricultura e Pecuária, incentiva a implementação de agroindústrias no município de Alegrete. A Secretaria ainda realiza a orientação dos interessados para a formalização das agroindústrias e, através de projetos de extensão rural, faz o acompanhamento das propriedades por meio da assistência técnica.

A Agroindústria Ferreira e Silva funciona há um ano e produz queijos, doces e biscoitos. Segundo a proprietária Eronilda da Silva Ferreira a cozinha da casa recebeu uma reforma para se adaptar às normas de saúde e segurança para instalação da agroindústria de pequeno porte. “Recebemos orientações da Secretaria sobre os ajustes que tínhamos que fazer para implantar a agroindústria. Foi uma mudança de vida, pois o lucro da produção nos proporciona uma renda extra”, afirmou Eronilda.

“Nós avançamos de três para nove queijarias e temos duas agroindústrias de ovos e mais duas estão se adaptando para iniciar suas atividades, assim serão quatro ao total. Há ainda agroindústrias de vegetais e panificados, todas essas recebem esse trabalho de extensão feito pelos técnicos da Secretaria, tanto no que se refere à estrutura, quanto no acompanhamento das atividades. Temos também 36 agroindústrias de produtos de origem animal, como charque e linguiça, cadastradas no serviço de fiscalização. É gratificante oportunizar que famílias, que muitas vezes, pensavam em deixar o campo por falta de recursos possam ter uma renda extra e assim permaneçam no local em que gostam de viver”, declarou o secretário de Agricultura e Pecuária Daniel Gindri.