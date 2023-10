Agropecuária e indústria asseguram saldo positivo de Alegrete no Caged em agosto

O saldo é o resultado entre 384 admissões e 358 desligamentos no oitavo mês do ano. No acumulado do ano, até agosto, o saldo é positivo em 221. São 3.228 admissões, e 3.007 desligamentos no período.

Num comparativo com o mesmo mês de 2022, o desempenho de agosto de 2023 foi menor. No ano passado, o município teve m saldo positivo de 110, com 426 admissões e 316 desligamentos.

O melhor resultado veio do setor de agropecuária, que teve o saldo positivo de 31. Foram feitos 83 contratos com carteira de trabalho assinado e extintos 52. O ramo de construção criou 3 postos, 24 admissões e 21 desligamentos.

Com desempenho negativo, o setor de serviços que mais demitiu do que contratou em agosto. Foram 95 admissões e 105 desligamentos (-5). O comércio também teve fraco desempenho, das 117 contratações, houve a extinção de 119 contratos de trabalho formal em agosto. A indústria também ficou no negativo. com 65 admissões e 66 desligamentos (-1).

Nos últimos 12 meses, de setembro de 2022 até agosto deste ano, o município apresenta a criação de 306 empregos, resultado de 4.627 contratações e 4.321 demissões. Entre janeiro e agosto, em apenas dois meses o município mais demitiu do que contratou. Em abril o saldo foi de -41 e maio (-90).

No Rio Grande do Sul, o mês de agosto foi positivo em 2.561 vagas. O saldo é o resultado entre as 123.106 contratações e as 120.545 demissões no período. No acumulado dos primeiros oito meses de 2023, o saldo é positivo em 12.116.

O melhor resultado veio do setor de serviços, que teve saldo positivo de 5.168. O comércio criou 957 postos; a construção criou 651 e o setor agropecuário teve saldo positivo de 411. O único setor que apresentou desempenho negativo foi a indústria, que fechou 4.626 postos de trabalho formal.

Já o Brasil criou 220.844 empregos com carteira assinada em agosto de 2023. O resultado representa queda de 23,34% na comparação com o mesmo mês de 2022, quando foram criados 288.096 postos. Trata-se do 8º mês consecutivo em que o país tem saldo positivo.

