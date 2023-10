Vereadora solicita reparos em estradas afetadas pela chuva

A vereadora Fátima Marchezan que e tem ligação com a área rural solicitou à Prefeitura reparos mais emergenciais em estradas vicinais. – O que já havia sido consertado pelas equipes da Secretaria de Agricultura com estas chuvas, de agora, voltaram a apresentar problemas, atesta.

O trabalho é feito por equipes e precisa estar com tempo seco para que as máquinas possam entrar nas estradas, visto que a chuva forte, literalmente, varreu o cascalho de algumas estradas. Dentre as localidades necessitadas para reparos, segundo a vereadora são: Paipasso, Silvestre, Caverá, São João e estrada do Silvestre