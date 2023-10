Governo do RS propõe antecipação do 13°salário e reajuste no vale-refeição dos servidores

Duas propostas impactam diretamente a vida dos servidores públicos do Estado: o aumento no valor do vale-refeição e a antecipação do pagamento do 13° salário.

O governo propõe um reajuste no benefício de alimentação, a retirada da coparticipação dos funcionários e a extensão do vale para todas as categorias. Isso significa ganho real nos vencimentos dos servidores.

Para os que já recebiam, o valor sairá de R$ 268,84, com coparticipação, para R$ 366,60, sem coparticipação. A partir de outubro (caso o projeto seja aprovado) e, a partir de maio de 2024, saltará para R$ 400. Com o reajuste, mais de 60% dos funcionários públicos do Executivo terão incremento na remuneração líquida de 4,1% a 7%. Em relação ao 13°, o governo propõe a antecipação do pagamento de 90% da gratificação para o dia 1° de novembro. O saldo restante, de 10%, seria quitado em 20 de dezembro.