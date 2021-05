Agropecuarista, Cláudio Meirelles, morre aos 65 anos

O Sindicato Rural de Alegrete manifestou, em nome da diretoria, colaboradores e associados, seu mais profundo pesar pelo falecimento de Cláudio. Por muitos anos Cláudio foi um ativo colaborador das Exposições-Feiras organizadas pelo Sindicato Rural, além de associado e amigo da casa. Prestamos nossas condolências à família e amigos.- destaca a nota.

Com propriedade no Rincão do São Miguel, Claudio, também, era criador de cavalos e participava de jogos de polo equestre.