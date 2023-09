Água chega ao CTG Capela Queimada e uma família é retirada do local

A enchente avança e expulsa pessoas de suas casas com o Rio Ibirapuitã acima dos 11 metros do seu nível normal. E ela atinge bairros de várias partes da cidade, inclusive o bairro com o mesmo nome do rio que banha Alegrete e que já sente os efeitos da cheia. A água atingiu o CTG Capela Queimada e a presidente do bairro, Tânia Branco, providenciou a retirada de uma família que estava no CTG.

-Ela não é daqui, é do Paraná e não tinha onde ficar e consegui para que ficassem no local com a esposa e um filho. Não incomodam e ainda ajudam a cuidar da sede, observou Tânia. Mas agora foram removidos, porque infelizmente a enchente atingiu o Capela, lamenta.