Dr. Erasmo acumula novas experiências em Tokyo no Japão

Após uma semana em solo japonês, o médico Erasmo segue acumulando novas experiências na área médica. O alegretense foi até um complexo hospitalar e deparou-se com uma situação inusitada no recinto; a indicação dos orgãos de saúde do país é que os médicos não utilizem perfume nem vestimentas jeans em seus plantões.

Durante a manhã de quinta-feira, o alegretense participou de um seminário que envolvia técnicas avançadas de sua área. Logo após, foi ministrada uma palestra com enfoque na parte de cirugia de câncer gástrico, que no Brasil é uma especialidade onde existem poucos profissionais que desenvolvem com propriedade essa área.

No final das atividades, o médico aproveitou para ir até o escritório de informações, localizado próximo de onde estão hospedados e para surpresa encontraram o senhor Taki, um simpático japonês que morou em São Paulo e que fala português fluente. “Nesta estada de muito proveito no Japão, as pessoas só nos encantam, por sua solicitude e amabilidade”, disse Erasmo Silva.