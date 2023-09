Homem foragido da justiça é preso numa denúncia de violência doméstica

No local, os policiais efetuaram contato com as partes envolvidas na denúncia, porém não foram constatados indícios que corroborassem com a alegação de violência. Durante a verificação, no entanto, foi identificado um indivíduo de 33 anos, cuja ficha criminal apresentava um Mandado de Prisão expedido pela Comarca de Farroupilha.

Motorista se envolve em acidente, com carros estacionados, e acaba preso por embriaguez

O mandado em questão estava relacionado ao artigo 213 da Lei 2848 do Código Penal Brasileiro, que versa sobre constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. O indivíduo foi prontamente detido pela guarnição da Brigada Militar.

Projeto Mundo dos Sabores, do Demétrio Ribeiro, foi uma deliciosa viagem pela culinária global

Como procedimento padrão, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para a realização de exames de praxe. Após, apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi feito registro e o foragido levado ao Presídio Estadual de Alegrete.

As autoridades reforçaram a importância de se investigar e verificar denúncias de violência doméstica, mesmo que algumas não se confirmem. O episódio destaca a relevância da atuação policial e do sistema judiciário na busca por garantir a segurança e a aplicação da lei na sociedade.